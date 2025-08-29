El incendio de Lubrín pudo deberse a una "línea eléctrica en mal estado"

El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, desgrana que el incendio registrado en el paraje de Las Cubillas de Lubrín (Almería), en la sierra de Los Filabres, pudo originarse, según los primeros indicios, a una "línea eléctrica en mal estado" situada en el barranco Muñoz de la Alcarria de la localidad. En su extinción y a esta hora trabaja el Plan Infoca que ya ha desplazado hasta siete medio aéreos y decenas de efectivos terrestres para tratar de estabilizar el fuego.

El primer edil ha confirmado que se desalojaron de manera preventiva a "más de 50 vecinos" de la zona de El Marchal y del Campico Moletas, donde se comparten partes del término municipal con Bédar, aunque "el área de peligro estaba en la parte de Lubrín". El Infoca también informó de que, por parte del dispositivo, se desalojaron a cinco personas de las zonas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos, en Bédar, que según el 112, ya han podido regresar a sus viviendas tras pasar la noche en locales sociales.

Ramos explica que fue una mujer quien alertó de las primeras llamas toda vez que varios de los vecinos de la zona quienes aseguraron haber visto "chispazos" procedentes de la línea eléctrica de los que se habría derivado el origen del incendio. En este sentido, asegura que han intentado apagarlo con los medios del ayuntamiento, un grupo de trabajadores de pronto auxilio pero que ha sido imposible pararlo". De este modo, ha señalado que la actuación principal de los bomberos permitió salvar las viviendas ubicadas en Barranco Muñoz aunque el fuego se propagó hacia la sierra, donde "se ha descontrolado", en una zona, que según recuerda, se trata de una zona de especial conservación.

Según los últimos datos trasladados por el Infoca, en la zona se mantienen nueve autobombas, 15 grupos de bomberos forestales que trabajan junto a cinco dotaciones de Bomberos del Levante, tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de Medio Ambiente, un encargado de emergencias, un técnico supervisión y un técnico analista. También se ha desplazado una unidad médica, otra de meteorología y otra de análisis de incendios forestales.

Se trata del tercer incendio forestal en el término municipal de Lubrín durante este verano tras el que se detectó el pasado 21 de agosto en el paraje El Pocico, que quedó extinguido al día siguiente, y el que se registró el 20 de julio en el paraje Cortijo El Marchalico de Lubrín, el cual tardó cuatro días en ser sofocado y precisó un gran despliegue aéreo y terrestre.