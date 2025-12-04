La inauguración del Belén Monumental el 3 de diciembre dibuja el camino de la Navidad en Roquetas

Bajo el lema 'Roquetas de Mar, Estrella que guía la Navidad”, el municipio ofrecerá durante todo diciembre y hasta la llegada de los Reyes Magos una agenda repleta de actividades pensadas para todos los públicos, con especial protagonismo para las familias y los niños.

Belén

Realizado por la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar, reúne más de 2.000 figuras en un espacio expositivo de 210 m² situado en el Castillo de Santa Ana. Visitas de martes a domingo. Posiblemente uno de las más grandes de la provincia de Almería.

Encendido Alumbrado Navideño

Jueves 4 de diciembre a partir de las ocho de la tarde en la Plaza de la Constitución.

Little Park

El entorno del Parque de Los Bajos vuelve a transformarse estas fiestas en el gran espacio infantil Little Park con una programación que incluye talleres creativos, espectáculos de magia, cuentacuentos, teatro infantil, actuaciones musicales, encuentros con personajes navideños y actividades temáticas diarias. Entre las propuestas más destacadas para 2025 destacan musicales infantiles como “Magia que rompe con Pedro Luque”, “Musical de héroes y aventuras” o “Master Class K-Pop”, talleres creativos y espectáculos familiares como “Navidad Creativa”, “Stitch & Ángel: Ritmo de Fantasía”, “Bubu 360” o “Papá Noel y Elfo en casita navideña” y citas especiales con Papá Noel, Rey Mago, personajes Disney, y actividades temáticas de despedida de año.

Además, este parque infantil acogerá la instalación de un faro de 25 metros que se ubicará en el Parque de Los Bajos. El horario de Little Park será de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas, sábados, domingos, festivos y vacaciones escolares de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Se incluyen la supresión de música y luces brillantes todos los días de 11:00 a 12:00 y 17:00 a 18:00 horas, los días 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado mientras que los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero el horario será de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Conciertos, villancicos, teatro y exposiciones

El municipio volverá a llenarse de música, villancicos y espectáculos culturales en distintos espacios. Entre las citas destacadas: Concierto de la Escuela Municipal de Música y agrupaciones instrumentales, Concierto navideño en El Parador y Aguadulce y repre-sentaciones teatrales infantiles como Historias Mágicas de Navidad, El Secreto de la Magia, El Show Navideño de Drilo, El Mago Pablo y Navidad en familia y Aladdín, Cía. En la Luna Teatro junto a actuaciones de grupos de danza, coros y academias del muni-cipio. El Castillo de Santa Ana y el Faro de Roquetas albergarán varias exposiciones permanentes y temporales: Historia del juguete marítimo español (1880–1990), Colección Quiroga-Monte, Belén Monumental, exposición de fotografía Jesús de Perceval.

Grabados: “La Oca de los Artistas”, muestra de pintura “Nuestras Obras”, maquetas navales “Proa al Modelismo Naval”.

Mayores y vecinos

Un año más, las asociaciones de mayores y las asociaciones de mujeres de Roquetas de Mar podrán participar y disfrutar en un gran número de actividades como, por ejemplo, los talleres de decoración navideña con productos naturales en el Centro Munici-pal de Información a la Mujer . La Comida de Navidad de Mayores se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce el próximo 19 de diciembre y el tra-dicional reparto de roscones en los centros de Mayores se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de enero. El 14 de diciembre, está prevista también la tradicional Fiesta Navideña Vecinal, la Escuela de Música celebrará la Gala por su 25 aniversario el 18 de diciembre y el próximo 19 de diciembre Zambomba Flamenca “Entre Flamencos 2025”.

Concursos Navideños

Además, el Ayuntamiento pone en marcha el Concurso de Belenes en sus tres categorías: el concurso dirigido a las AMPAS de los colegios e IES del municipio, el de las asociaciones municipales de mayores, residencias y centros de día de mayores y, por último, en las categorías de cofradías, hermandades y asociaciones.

Junto a esta programación, el Ayuntamiento también ha organizado distintas actividades para dinamizar e incentivar las compras en el comercio local en Navidad con dos iniciativas como el “Rasca y Gana” que ofrecen distintos premios por compras superiores a doce euros mientras que el concurso de escaparates tendrá premios de de 500, 300 y 200 euros a los tres primeros clasificados. Los ganadores se darán a conocer el 8 de enero de 2026.

Turismo

Destacar la celebración de las 'I Jornadas Gastronómicas Pez Espada de Roquetas de Mar'. Del 4 al 8 de diciembre con un total de 16 restaurantes participantes. Por otro lado, el Aula del Mar acogerá distintas actividades como el taller de playmobil custom el 6 de diciembre, cuentacuentos, taller saludable o visita del rey mago o la visita marinera teatralizada.

Deportes

El deporte también estará presente en la Navidad de Roquetas de Mar con la celebración de importantes competiciones. En concreto, el próximo 5 diciembre dará comienzo la II edición del torneo de fútbol “Almería Desert Cup” que se disputará hasta el 8

de diciembre .También se ha previsto para el 6 de diciembre a partir de las 17:30 de la tarde la Velada de boxeo en el Pabellón Infanta Cristina.

Moragas

Esta programación que, también contempla la celebración, el próximo 29 de diciembre de las tradicionales moragas, con orquesta frente al Club Naútico.

Reyes Magos

La Cabalgata de Reyes en Aguadulce, Roquetas de Mar y El Parador, será el próximo cinco de enero.