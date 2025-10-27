Humor y grandes emociones en la 28ª Gala del Deporte de Onda Cero Almería

El Teatro Cervantes volvió a vestirse de gala para acoger la 28ª edición de la Gala del Deporte de Onda Cero Almería, un evento ya consolidado en la vida social y deportiva de la provincia. El acto estuvo conducido por los periodistas Mar Ramos y Juan Antonio Manzano, quienes guiaron una noche cargada de emoción, reconocimiento y buen humor.

La gala comenzó con un vídeo inicial que sorprendió a los asistentes al repasar, con imágenes y clips de gran carga emotiva, los momentos más importantes del deporte almeriense. Todo ello acompañado por la icónica canción Sweet Caroline, que sirvió de banda sonora para un arranque vibrante y nostálgico. La DJ Miriam Amat fue la encargada de poner ritmo y ambiente a lo largo de la velada, aportando un toque moderno y festivo que acompañó a la perfección los distintos momentos del acto.

Entrega de galardones

Durante la gala se entregaron once galardones que premiaron el esfuerzo, la dedicación y los valores de clubes, deportistas y entidades vinculadas al deporte almeriense.

José María Oliva Lozano, actual director de Investigación y Desarrollo de la US Soccer, recibió el galardón a través de su padre puesto que se encuentra en Nueva Orleans, desde donde pudo agradecer el reconocimiento. El deporte popular estuvo representado por la ‘Road Running Vícar’, prueba que cumplió la 4ª edición y que tuvo una vertiente solidaria a través de la colaboración con la asociación unoentrecienmil. El baloncesto tuvo doblo protagonismo con el ascenso del CB Byspania Tíjola a la liga EBA, y el CB UPLA (Unión de Pueblos del Levante Almeriense), por su apuesta mancomunada para promocionar el deporte de la canasta en el levante almeriense. Dentro del aspecto polideportivo que tuvo al Gala, Inagroup El Ejido Fútbol Sala, la Liga Almeriense de Golf, el ascenso a 3ª RFEF del equipo femenino de la UD Pavía y la campeona del mundo de balonmano playa, Carlota Bravo también recibieron su reconocimiento en las tablas del Teatro Cervantes.

También hubo que usar los recursos de las telecomunicaciones para conectar con Turquía donde reside la jugadora de voleibol, Ana Escamilla. La almeriense fue galardonada por su lucha y esfuerzo para regresar a las pistas de vóley, superando un diagnostico medico complejo, del que ha regresado con fuerza para ser campeona de la SVF y volver a vestir la camiseta de la selección.

Premio Estrella de Levante a Sergio Arribas

Aprovechando el desarrollo del acto, Estrella de Levante quiso hacer entrega de del galardón al ‘Jugador Estrella de la UD Almería’ de la pasada temporada, al delantero Sergio Arribas. El madrileño, que acudió acompañado por su pareja y su hijo recién nacido, se atrevió con un duelo de lanzamientos a canasta con Juan Antonio Manzano, que terminó ganando por 2-1.

Homenaje a Joaquín Amérigo

Pero el momento más emotivo de la XXVIII Gala del Deporte de Onda Cero llegó con el reconocimiento al periodista de Canal Sur, Joaquín Amérigo. ‘Hay despedidas que llegan a traición, de noche, y por la espalda’, de esta manera Manzano se refería al repentino fallecimiento del compañero hace solo unos días. Su viuda, María Sáez y sus hermanos Concha y Juan José Amérigo, subieron al escenario para recoger la estatuilla elaborada por Jesús Latorre.

La velada combinó emoción y entretenimiento, gracias a los divertidos sketches del equipo de Onda Cero Almería, que pusieron la nota de humor en una noche inolvidable.

Un año más, Onda Cero Almería reafirmó con esta gala su compromiso con la promoción del deporte, el compañerismo y el esfuerzo colectivo, valores que definen a la provincia tanto dentro como fuera de las canchas.

Agradecimiento especial a los Ayuntamientos de Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Vera, Valnest Luxury Hotels & Resorts, Ejido Motor, Estrella de Levante, Fomento del Sureste, Ferretería Dial, Altaduna-Saladares, Meffert y JJ Gázquez, como patrocinadores principales, así como a Tony García Espacio Gastronómico, Congresur, Industrias Cárnicas Diego Molina, Coca Cola y Distribuciones Antonio Rueda.