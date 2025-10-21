Huércal de Almería cierra el registro del 'ADN Canino' con más de 1.200 perros inscritos

La campaña 'ADN Canino', impulsada por el Ayuntamiento de Huércal de Almería para la identificación genética de los perros del municipio, ha cerrado la fase de registro, que se amplió hasta el 15 de octubre ante la gran demanda vecinal, con un total de 1.267 animales inscritos.

Según han indicado fuentes municipales, tras el cierre del plazo de registro se inicia la recogida de muestras de heces en las calles del municipio, una actuación que tiene como finalidad reforzar la limpieza viaria, fomentar la tenencia responsable de animales y prevenir el abandono.

Desde el Ayuntamiento han precisado que las personas que hayan solicitado cita para el registro antes del cierre del plazo, aunque la atención se produzca con posterioridad, se considerarán dentro del mismo, al haber realizado el trámite en "tiempo y forma". Por el contrario, quienes inicien el procedimiento fuera de esa fecha podrían exponerse a sanciones, conforme a la ordenanza municipal.

El sistema contempla la creación de una base de datos con el perfil genético de los perros del municipio, obtenido mediante una muestra de saliva. Este registro permite localizar a los propietarios en caso de abandono, pérdida o deposición de excrementos en la vía pública, y "facilita la aplicación de sanciones ante conductas incívicas".

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha remitido cartas informativas a los domicilios explicando el funcionamiento y los beneficios del sistema, lo que ha permitido también actualizar de manera masiva los datos del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA).

Los propietarios han podido solicitar cita previa para el registro de sus mascotas a través de la página web 'www.adncanino.es/huercal-almeria', y se ha habilitado un servicio específico para atender dudas sobre el proceso y la normativa vigente.

Con esta medida, Huércal de Almería se consolida como "referente en políticas de bienestar animal, sostenibilidad urbana y participación ciudadana", al sumarse a más de un centenar de municipios españoles que ya han implantado este sistema y situarse como pionero en la provincia de Almería.