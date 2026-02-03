El Hospital de Poniente en El Ejido incorporará 380 nuevas plazas de aparcamiento

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación la ampliación del parking del Hospital de Poniente en El Ejido con 380 nuevas plazas. El proyecto impulsado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé la autorización de una concesión a una firma privada para la construcción y posterior explotación de un aparcamiento cubierto con varias alturas y la reorganización de la principal zona de estacionamiento existente actualmente. La actuación cuenta con un plazo estimado de ejecución de nueve meses y establece un periodo de explotación de 35 años.

Así, el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte ha destacado que "con las obras que próximamente se pondrán en marcha venir aquí será mucho más cómodo para pacientes, acompañantes y profesionales, ya que dispondrán de muchas más plazas para estacionar su vehículo y la circulación en el entorno será mucho más segura, cómoda y fluida". Belmonte ha señalado que "se trata de un proyecto estratégico, que mejorará de forma notable la accesibilidad, la movilidad y la calidad del servicio que presta el Hospital Universitario Poniente a la ciudadanía de esta comarca".

Además, el director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, ha subrayado que "la ampliación de nuestro aparcamiento es una obra que además del incremento de plazas de parking nos permitirá reordenar los accesos y la circulación en el entorno del hospital, reforzará la seguridad y control del recinto y facilitará además la instalación de placas fotovoltaicas para favorecer el autoconsumo y el ahorro de energía eléctrica".

Por su ubicación, fuera del núcleo urbano de El Ejido y en las cercanías de una de las salidas de la Autovía A-7, la mayor parte de usuarios y profesionales acceden en vehículo privado al Hospital Universitario Poniente, lo que genera un tránsito de unos 2.500 vehículos diarios de pacientes y acompañantes, a lo que hay que sumar los empleados por los cerca de 2.000 trabajadores del centro. La construcción y remodelación de los aparcamientos "ayudará a paliar las necesidades de estacionamiento de usuarios y profesionales, a la que vez que supondrá una mejora en la circulación de la zona, reduciendo el tiempo destinado a buscar aparcamiento, eliminando a ocupación de espacios en zonas prohibidas y agilizando la circulación en el interior del recinto hospitalario".

