Un hombre muerde y amputa parte de un dedo a un guardia civil durante una intervención en Garrucha

Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido de gravedad en la pasada madrugada en Garrucha (Almería), tras ser atacado por un hombre durante una intervención en un domicilio. El agresor le amputó de un mordisco la última falange del dedo índice de la mano izquierda mientras intentaban inmovilizarlo para que recibiera asistencia médica.

El suceso ocurrió sobre las 00:10 horas, cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió una llamada alertando sobre un individuo en actitud violenta dentro de una vivienda. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Según fuentes próximas a la investigación, el hombre se encontraba visiblemente alterado en la planta superior del domicilio y se negaba a recibir atención médica. Durante más de una hora, los servicios de emergencia intentaron calmarlo, sin éxito. Finalmente, fue necesario reducirlo para que los sanitarios pudieran administrarle un sedante.

Fue en ese momento cuando el individuo, en plena resistencia, mordió con fuerza a uno de los agentes, provocándole la amputación parcial del dedo. También le propinó otros mordiscos en el brazo y lanzó amenazas de muerte. Otro agente fue agredido con un rodillazo.

A pesar de la violencia del enfrentamiento, los agentes lograron inmovilizar al hombre utilizando la fuerza mínima imprescindible. El sanitario logró finalmente sedarlo, aunque también recibió golpes durante la intervención.

El guardia civil herido fue trasladado al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa, mientras que otro agente fue atendido en el centro de salud de Garrucha. El agresor fue detenido y permanece bajo custodia policial. Se le imputan delitos de atentado a agente de la autoridad y lesiones, y las diligencias ya han sido puestas a disposición judicial.