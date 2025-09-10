SUCESOS

Un herido grave por quemaduras tras un incendio en un hotel de Almería

El incendio se ha registrado en la madrugada de este miércoles en el hotel Sevilla de la capital almeriense

Europa Press

Almería |

Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería
Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería | Emergencias 112

Una persona ha precisado traslado hospitalario tras resultar herida con quemaduras en un incendio registrado en la madrugada de este miércoles 10 de septiembre en en el hotel Sevilla de Almería capital y que ha obligado a desalojar nueve habitaciones.

Según según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido sobre las 00.40 horas, cuando varios testigos han alertado de la presencia de humo y llamas en una habitación de un recinto hotelero ubicado en la calle Granada.

El hombre ha sido ingresado en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas en estado muy grave aunque "clínicamente estable".

Según fuentes de los servicios de emergencias, nueve habitaciones han sido desalojadas durante la intervención y los huéspedes pudieron regresar tras concluir las labores de extinción y ventilación del humo.

