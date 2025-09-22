Herido de bala un camionero en La Mojonera

Un camionero ha resultado herido con dos impactos de bala en un supuesto intento de robo que se habría dado en el interior de un vehículo situado en la calle Marmolistas de La Mojonera (Almería) durante la tarde de este domingo.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y de Guardia Civil han confirmado que algunos alertantes avisaron antes de las 18,10 horas de la presencia del herido junto a la gasolinera Plenoil situada en la conocida como Ciudad del Transporte de La Mojonera, junto a la A-7.

Los primeros indicios señalan que el supuesto autor de los disparos habría sido encontrado en el interior de un camión, en el que habría tratado de cometer el robo, si bien la investigación continúa abierta y sin detenidos. La Guardia Civil apunta además a un "tiroteo".

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil que solicitaron asistencia médica para el varón herido, el cual mostraba dos disparos de bala. El hombre fue trasladado al Hospital Universitario Poniente de El Ejido, sin que conste su actual estado de salud ni la gravedad de sus heridas.