SUCESOS

Herida la conductora de un patinete tras colisionar con un vehículo en Almería capital

La mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas

Europa Press

Almería |

Cruce de la Rambla Federico García Lorca de Almería donde se han producido la colisión entre un coche y un patinete eléctrico
Cruce de la Rambla Federico García Lorca de Almería donde se han producido la colisión entre un coche y un patinete eléctrico | Europa Press

Una mujer de 32 años de edad ha sido evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras haber colisionado con un coche cuando circulaba por la Rambla Federico García Lorca de la capital almeriense a primera hora de este jueves.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 han confirmado que sobre las 8,50 horas han recibido un aviso en el que alertaban de que una mujer se encontraba herida tras el impacto con un coche en la céntrica vía de la capital, a la altura de la Avenida de la Estación.

Desde el centro coordinador se ha dado aviso a 061 así como a Policía Local de Almería, que se ha desplazado hasta la zona. El mismo cuerpo policial ha señalado el traslado de la herida en una ambulancia y la instrucción de diligencias para esclarecer lo ocurrido.

