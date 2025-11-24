Se hacen efectivas las renuncias de García y Giménez como diputados provinciales de Almería

El presidente de la Diputación de Almería en funciones, Ángel Escobar, ha dirigido la sesión monográfica sobre los ceses y aceptación de renuncias a sus cargos del expresidente de la institución Javier Aureliano Molina y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez, quienes fueron detenidos la pasada semana en la segunda fase del caso 'Mascarillas'. Ha sido durante una sesión de pleno extraordinaria, la primera que celebraba la institución supramunicipal a primera hora de hoy.

Sin embargo, había una segunda sesión convocada, a petición del PSOE, sobre lo ocurrido en la última semana en la corporación. Ha sido aquí donde el presidente en funciones de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha defendido la "ejemplar" renuncia a sus cargos de Javier Aureliano Molina y Fernando Giménez, "por el bien de la institución" en la que "han ejercido el desempeño de sus funciones con honestidad". Así lo manifestaba durante el pleno extraordinario celebrado a petición del grupo provincial socialista tras las detenciones de ambos cargos, sus renuncias en una pieza separada del caso que investiga presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

Al finalizar la sesión, Escobar ha ofrecido a los grupos de la oposición "acceder a todos y cada uno de los expedientes de esta Diputación, de todas las áreas" para poder fiscalizar la acción del equipo de gobierno". Ha apelado también a "la presunción de inocencia" que, en este caso y en su opinión "ha sido ultrajado, condenado, vilipendiado, de una forma implacable", al entender que la posibilidad de defensa de García y Giménez "ha quedado en el suelo".

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Sánchez, ha mantenido que "vamos a seguir defendiendo la institución provincial, vamos a dar y estamos dando la mayor normalidad a la Diputación porque es lo que nos piden los alcaldes", ha añadido Sánchez después de relatar diferentes denuncias e investigaciones judiciales que afectan o han afectado a cargos socialistas del plenario o en corporaciones municipales gobernadas por el PSOE. El diputado provincial ha incidido durante su intervención en los casos vinculados al PSOE y a las personas ligadas al partido, entre ellos el caso 'Facturas' por el que se encuentra en prisión el exvicepresidente de la Diputación, bajo gobierno socialista, Luis Pérez.

En el caso de la oposición, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Juan Manuel Ruiz del Real, ha lamentado que durante la sesión plenaria no se hayan aportado explicaciones o detalles sobre la investigación así como que tampoco se haya aclarado la situación del diputado provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, ante su investigación en el caso y para el que ha pedido "medidas expeditivas". En este sentido, ha aludido también a la responsabilidad del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien "se ha hecho el sueco" y ha mantenido "un silencio cómplice" ante esta situación. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de VOX, Pedro Agüera ha lamentado que en ningún momento del debate "no se haya nombrado ni una vez la palabra responsabilidad y ni tampoco auditoría", por lo que ha acusado al PP y PSOE de haber "montado un circo" en el que ambos partidos han hecho gala de "tanta corrupción".