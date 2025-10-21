Los guías turísticos acreditados se reorganizan en Almería

Asociación de guías de turismo – AGIP Almería

Nace AGIP Almería: la nueva asociación profesional de guías oficiales para un turismo de calidad en la provincia

Almería vuelve a tener voz propia en el mundo del turismo guiado.

Después de más de quince años sin una, se presenta la Asociación Profesional de Guías-Intérpretes de Turismo y Patrimonio con Habilitación Oficial de la Provincia de Almería (AGIP Almería), una entidad creada para impulsar la profesionalización del sector, garantizar la calidad del servicio al visitante y proteger los intereses de los guías oficiales que ejercen en nuestra provincia.

En sus inicios cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Almería a través del concejal de cultura Joaquín Pérez, y la Fundación Bahía AlmeriPort. La primera imagen se ha tomado en el puerto capitalino y junto a la llegada de un crucero que simboliza la conexión internacional y el potencial turístico de nuestro destino.

Una asociación con propósito

AGIP Almería nace con un objetivo claro: ofrecer servicios turísticos de excelencia, prestados por guías debidamente habilitados, comprometidos con la cultura, el patrimonio y la sostenibilidad.

Se constituye sin ánimo de lucro y agrupa a profesionales con acreditación oficial emitida por la Junta de Andalucía, residentes o vinculados al ámbito provincial de Almería.

Sus fines principales

Promover el turismo profesional y de calidad en toda la provincia.

Proteger los derechos laborales y profesionales de los guías oficiales.

Combatir el intrusismo laboral, garantizando que los servicios turísticos sean prestados por personal cualificado.

Fomentar la formación continua y la actualización profesional.

Colaborar con administraciones públicas y entidades privadas para fortalecer la imagen turística de Almería.

Defender y difundir el patrimonio histórico, cultural y natural de nuestro territorio.

Tres profesionales al frente del impulso inicial

AGIP Almería surge de la iniciativa de tres guías con amplia trayectoria en el sector:

María Virginia Chocarro de Tttourist, como presidenta.

Ana María Parra de EcoAventureras, como secretaría.

Inés del Carmen Zapata de Almeria Tourism, como tesorera.

Estas tres profesionales, con años de experiencia en turismo cultural, natural y patrimonial, han decidido unir esfuerzos para crear un espacio común que potencie la cooperación, la visibilidad y el reconocimiento del colectivo de guías oficiales.

Colaboración, ética y profesionalización

AGIP Almería quiere ser un punto de encuentro y apoyo mutuo para los guías que ejercen en la provincia, facilitando formación, recursos, convenios y acuerdos con empresas, administraciones y organizaciones del sector.

Además, promueve un código deontológico propio, orientado a la ética profesional, la transparencia y el respeto por el patrimonio y los visitantes.

Entre sus compromisos, destaca la firme oposición a las prácticas de intrusismo profesional y a los servicios que degradan la labor de los guías acreditados, como los llamados free tours no regulados.

Almería, patrimonio y futuro

AGIP Almería nace en un momento clave para el turismo local, con una creciente llegada de cruceros, el auge del turismo cultural y un interés renovado por la sostenibilidad.

Busca posicionar Almería como un destino de turismo responsable, donde los visitantes disfruten de una experiencia auténtica guiada por profesionales conocedores de la historia, la naturaleza y la diversidad de la provincia.

Como embajadores de Almería, los guías de AGIP trabajan para mostrar lo mejor de nuestra tierra: su patrimonio histórico, su riqueza natural y su hospitalidad.

Próximos pasos

Durante los próximos meses, AGIP Almería continuará consolidando su estructura, desarrollando convenios de colaboración y sumando nuevos miembros.

Todos los guías oficiales habilitados que desarrollen su labor en la provincia de Almería están invitados a formar parte de esta iniciativa.

Contacto

Mientras se activa la web, las personas interesadas pueden contactar con AGIP Almería a través de correo electrónico:

agipalmeria@gmail.com