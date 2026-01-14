La Guardia Civil desarticula un peligroso grupo de atracadores de gasolineras, comercios y viviendas

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'GasfilterSeagas¡, desarrollada en las provincias de Murcia y Alicante, ha detenido a cuatro personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo en gasolineras, comercios y domicilios. Se han esclarecido más de 100 delitos de robo cometidos en las provincias de Alicante, Murcia, Almería, Granada, Albacete y Cuenca. En tres registros practicados, dos en Beniel (Murcia) y uno en Palomares (Almería), se ha intervenido más de 12.000 euros, dos vehículos y cerca de 50 piezas de joyería y varias prendas de vestir utilizadas por los sospechosos en los robos. También se ha recuperado más de una treintena de vehículos robados que eran utilizados por el grupo criminal para comerte los robos.

Tras varios robos cometidos con fuerza en gasolineras ubicadas en las provincias de Murcia y Alicante en el mes de julio, dio comienzo la investigación. Una vez que los investigadores recabaron información pudieron comprobar como los robos cometidos tenían un patrón común. Los sospechosos se desplazaban de madrugada en vehículos robados y se desplazaban hasta las estaciones de servicio. Una vez allí, violentaban con mazos o herramientas similares para acceder al interior y robar en escasos minutos la caja registradora y las máquinas de tabaco. Posteriormente, las trasladaban a zonas

aisladas donde, después de vaciarlas, las abandonaban. Cabe destacar que, durante los meses de septiembre y noviembre, la organización criminal cometió los robos en las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Albacete y Cuenca.

Cerca de 80.000 euros robados en una gasolinera de Murcia

En uno de los robos cometidos en la provincia de Granada, los agentes intervinieron el móvil de uno de los sospechosos. De la información obtenida del dispositivo se observó un robo violento en el que varios encapuchados armados sustrajeron alrededor de 80.000 euros de una gasolinera ubicada en la pedanía murciana de Llano de Brujas. Gracias a las imágenes, los agentes descubrieron que el grupo criminal no solo se dedicaba a robar coches y gasolineras, sino que también había cometido otros robos en establecimientos de hostelería e incluso en viviendas con moradores no dudando en emplear violencia para cometerlos. Su objetivo era obtener dinero y objetos de valor que pudieran tener fácil salida en el mercado negro, principalmente joyas.

Durante los meses de noviembre y diciembre la organización criminal centró su actividad en los municipios murcianos de Lorca y Mazarrón, donde perpetraron numerosos robos en gasolineras y casas de campo. Asimismo, aprovechando la madrugada de Nochebuena y Nochevieja, robaron en viviendas ubicadas en los municipios albaceteños de Cancarix, Agramón y Tobarra donde sustrajeron dinero, joyas y dos vehículos.

Sorprendidos cuando se trasladaban a Almería

Dos de las detenciones se produjeron cuando dos de los sospechosos se desplazaban en un vehículo hasta Almería donde, según la información obtenida, iban a mudarse. Cuando los agentes realizaron el registro del vehículo descubrieron bajo los asientos numerosas piezas de joyería robadas. Posteriormente, se detuvo a otras dos personas en San Javier y Cartagena (Murcia). Este grupo criminal, formado por miembros con un amplio historial delictivo, estaba asentado en las provincias de Murcia y Alicante, pero tenía carácter itinerante. Para cometer los robos adoptaban fuertes medidas de seguridad, como desplazarse en vehículos robados a los que tapaban las placas de matrícula, o cambiar frecuentemente de número de teléfono y de terminal.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha esclarecido más de 100 robos cometidos en gasolineras, comercios y domicilios de las provincias de Murcia (50), Alicante (20), Almería (12), Granada (diez), Albacete (siete) y Cuenca (tres). A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, sustracción de vehículo, receptación y de pertenencia a organización criminal. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia y Alicante.