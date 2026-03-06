El Gobierno autorizará un tratamiento contra el pulgón, aunque no el solicitado por el sector

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha adelantado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé autorizar la próxima semana un tratamiento para combatir la plaga de pulgón que afecta a los cultivos de hoja verde y cítricos del Levante almeriense. No obstante, ha señalado que no se trata del producto que reclamaban los agricultores ni del que había solicitado la administración autonómica.

El responsable andaluz ha valorado que, pese a no ser la solución planteada por el sector, la autorización supone al menos un avance en la lucha contra esta plaga. Así lo ha indicado antes de participar en la inauguración de la XVIII Jornada Profesional ‘5 al día’, celebrada en Madrid, donde ha asegurado que la Junta seguirá muy pendiente de la evolución del problema en el campo.

Fernández-Pacheco ha defendido que no se debe retroceder en el uso de la lucha biológica y otros métodos sostenibles para el control de plagas. Sin embargo, ha advertido de que la Unión Europea no debería retirar determinados principios activos sin ofrecer previamente alternativas eficaces para los agricultores.

En este sentido, ha señalado que la eliminación de algunos fitosanitarios que se utilizaban con normalidad hasta el pasado otoño puede convertirse en un factor que limite la capacidad productiva del sector y reduzca la competitividad de la agricultura andaluza, especialmente en un contexto en el que muchas plagas se ven favorecidas por el cambio climático.

El consejero también ha recordado que el principio activo que solicitaban tanto la Junta como las organizaciones agrarias ha sido autorizado de forma excepcional en varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Portugal, Eslovenia y Grecia.

Por ello, ha mostrado su desacuerdo con que el ministerio dirigido por Luis Planas no haya autorizado su uso en España, pese a las peticiones realizadas en los últimos días durante reuniones mantenidas con organizaciones de productores de Almería y Murcia, como Coexphal y Proexport.

Aun así, el consejero ha asegurado que la Junta continuará apoyando al sector agrícola y tratará de facilitar las herramientas necesarias para que los agricultores puedan mantener sus producciones, recordando que esta situación afecta directamente al empleo de miles de personas vinculadas al campo.