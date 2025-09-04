Gastronomía y música comparten cartel en una nueva edición de 'Mojácar 5 estrellas'

El municipio de Mojácar se prepara para acoger en octubre la segunda edición de 'Mojácar 5 Estrellas', un evento que este año combina nuevamente la presencia de reconocidos chefs con actuaciones musicales en directo.

El cartel gastronómico contará con chefs de referencia como Ángel León, de Aponiente y La Taberna del Chef; José Álvarez, de La Costa; Cristóbal Muñoz, de Ambivium; y Alba Martínez Hinojo, de La Cala.

Junto a ellos, el público disfrutará de actuaciones de Iván Ferreiro, Pignoise, Paula Matheus, Marlena, Me & The Reptiles y Michael Foster, "consolidando la oferta cultural y musical del festiva", según ha señalado la Diputación de Almería en una nota.

La programación incluye además actividades gratuitas en espacios singulares de Mojácar. Destacan el concierto de Noelia Hernández, ganadora del Proyecto Vivero 2025, que tendrá lugar el viernes 3 de octubre en la Fuente de Mojácar, y el Vocal DJ Set de MIAH, previsto para el domingo 5 de octubre en Mojácar Playa.

De esta manera, la cantautora Noelia Hernández será la encargada de inaugurar por todo lo alto la segunda edición de 'Mojácar 5 Estrellas' en "un escenario único del que es uno de los pueblos más bonitos de España", la Fuente de Mojácar, con un concierto gratuito el viernes 3 de octubre a las 20,00 horas.

La jornada central, el sábado 4 de octubre, reunirá a un cartel de artistas y chefs de primer nivel, con actuaciones y propuestas gastronómicas que se desarrollarán en Macenas Resort Mojácar, cuyo recinto abrirá sus puertas a las 16,30 horas.

El sábado se perfila como "el día grande del festival, donde música y cocina se darán la mano para ofrecer un maridaje único", tal y como han señalado en la presentación del festival. Las entradas están a la venta en la página web www.mojacar5estrellas.es.

El domingo 5 de octubre el festival se despedirá en la Playa de Mojácar con el Vocal DJ Set de MIAH, una actuación gratuita que dará comienzo a las 12,00 horas, "para poner punto y final a su segunda edición por todo lo alto".

Con esta programación, 'Mojácar 5 Estrellas' "confirma su vocación de ofrecer un festival experiencial, uniendo música y gastronomía en un entorno incomparable, y reafirma a Mojácar como destino cultural y turístico de referencia en el Mediterráneo".

En esta segunda edición, 'Mojácar 5 Estrellas' comenzará a calentar sus fogones desde el 4 de septiembre, ya que muchos restaurantes del municipio han preparado menús especiales que pueden degustarse desde ese día y hasta que comience el festival, "disfrutando los comensales de un descuento especial para asistir a la jornada del sábado en Macenas Resort Mojácar".

Además, muchos hoteles también se han sumado a esta cita y cuentan con packs especiales, "para que todo el que lo desee pueda disfrutar de 'Mojácar 5 Estrellas' con los cinco sentidos".