El Galeón Andalucía hará escala en el Puerto de Almerimar

Visitará el Puerto del 5 al 9 de noviembre

Almería |

El Galeón Andalucía visitará el Puerto de Almerimar del 5 al 9 de noviembre tras volver a España después de más de seis meses por puertos europeos y donde ha recibido más de 200.000 visitantes, y permanecerá abierto al público de 10,00 a 18,30 horas de manera ininterrumpida.

Según ha informado la Fundación Nao Victoria, el barco abrirá sus cinco cubiertas para mostrar cómo era la vida a bordo de los navíos que conectaban continentes y exploraban nuevos mundos, convirtiéndose en "un museo flotante" que acerca a sus visitantes a la "época de los grandes descubrimientos". De igual modo, ha señalado que a principios del año que viene el Galeón Andalucía cruzará el Atlántico para iniciar una gira americana, por lo que esta parada en Almerimar supone "la última oportunidad para subir a bordo" antes de su marcha.

Las entradas pueden adquirirse en 'tickets.velacuadra.es' y los colegios y asociaciones deberán concertar su visita en el correo ecampos@velacuadra.es. También se pueden consultar todas las navegaciones disponibles en Tall Ship Experience.

