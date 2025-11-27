ESPACIO DE TURISMO

Fondón enciende la Navidad y recupera el retablo de la Iglesia de San Andrés

La estructura sacra fue destruida hace 90 años y ahora se creará una nueva pieza artística

Onda Cero Almería

Almería |

El encendido de las luces pascueras de Fondón se hará el 6 de diciembre con una jornada de actividades de las 11 h de la mañana; la iluminación permanecerá hasta el 6 de enero.

Además, el 26 de noviembre es el Día del Olivo y en Úbeda tienen un centro de interpretación del aceite para visitar en cualquier momento del año. También, actvidad de supervivencia para niños y adolescentes en Laujar de Andarax, Feria 'Almería tiene norte' en Fines y 'Parranda Navideña' en La Alquería.

De lunes a viernes a las 12,50 h viajamos de palabra con Pepe Ballesteros y los fines de semana, de hecho.

