Fondón enciende la Navidad y recupera el retablo de la Iglesia de San Andrés

El encendido de las luces pascueras de Fondón se hará el 6 de diciembre con una jornada de actividades de las 11 h de la mañana; la iluminación permanecerá hasta el 6 de enero.

Además, el 26 de noviembre es el Día del Olivo y en Úbeda tienen un centro de interpretación del aceite para visitar en cualquier momento del año. También, actvidad de supervivencia para niños y adolescentes en Laujar de Andarax, Feria 'Almería tiene norte' en Fines y 'Parranda Navideña' en La Alquería.

