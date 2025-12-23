El Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro cierra con éxito su XII edición en el Teatro Apolo

Este domingo pasado, el Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro, pionero en Andalucía y considerado un referente en toda España, cerró con gran éxito su duodécima edición con una emocionante Gala de Clausura en el Teatro Apolo de Almería, ante un auditorio lleno y entregado. El certamen, impulsado por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, ha consolidado su impacto cultural y social tras tres meses de intensa programación que ha incluido proyecciones, exposiciones, cinefórum, talleres y actividades participativas.

La cita, que comenzó en octubre reuniendo más de 50 cortometrajes de todo el país, ha sido una muestra del crecimiento sostenido del festival, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura a través del ICAA y la colaboración de FICAL, entre otras entidades públicas y culturales.

Previo al cierre, Antonio Sánchez de Amo, presidente de Verdiblanca, había adelantado en una entrevista en Más de Uno Almería que esta edición cerraría con un programa atractivo para toda la ciudadanía, destacando la exposición de carteles de cine realizada por el alumnado de la Escuela de Arte de Almería y las proyecciones de la selección oficial en Espacio Alma.

“Llevamos ya una docena, 12 años… es la gran cita”, comentó con entusiasmo Sánchez de Amo, remarcando que el festival ha evolucionado hasta convertirse en un certamen de referencia nacional, con premios económicos que refuerzan su validez y profesionalidad. También detalló las actividades de la última semana antes de la gala, incluyendo la exposición en la Biblioteca Villaespesa y las proyecciones de la selección oficial de cortometrajes.

Sobre el futuro, aseguró que ya están trabajando en nuevas ideas y proyectos para seguir creciendo en la edición 13, con propuestas frescas y mejoras tras cada año de experiencia, y animó a todos los almerienses a asistir a la gala que este domingo cerraba oficialmente el festival.

Asimismo, adelantó que la gala sería de entrada libre hasta completar aforo, con la dirección del monologuista Felipe Mateo y la entrega de premios, incluyendo la distinción de Madrina de Honor a Chelo Loureiro, destacada productora gallega con cuatro Goyas por trabajos en animación con protagonistas con síndrome de Down.

La Gala de Clausura fue una verdadera celebración del cine inclusivo, con humor, emoción y música, y con la entrega de seis galardones en distintas categorías. El Premio al Mejor Corto Inclusivo, dotado con 1.000 €, recayó en Abril, hoy no es invierno, de Mabel Lozano, cuyo jurado destacó por su potente tratamiento de la doble exclusión en la historia que narra.

Además, cortos como Como siempre (Premio del Público y Mejor Corto Almeriense) o Marciano García (Mejor Dirección) brillaron en una jornada que subrayó la gran calidad creativa y técnica de las obras presentadas.

Representantes institucionales, incluida la alcaldesa María del Mar Vázquez, estuvieron presentes para resaltar la importancia de esta iniciativa que visibiliza y sensibiliza sobre la discapacidad desde el cine y la cultura, promoviendo una sociedad más justa e igualitaria.

Con esta 12ª edición, el Festival Inclusivo Gallo Pedro no solo ha consolidado su reputación nacional, sino que ha demostrado una vez más que la inclusión, el talento y la creatividad pueden ir de la mano para derribar barreras y abrir nuevas miradas al audiovisual contemporáneo.