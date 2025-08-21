Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el viernes 29

Viernes de Feria para entrar en la recta final de la semana. En el Recinto de Conciertos no te pierdas el Spice Monkey Festival, la última corrida de toros de la feria, las actividades populares o el concierto de la OCAL en la Plaza de la Constitución.

Actividades deportivas y culturales:

11:00 h > Juegos tradicionales infantiles. Parque Nicolas Salmerón

11:00 h > XXXIII Feria de Alfarería ALFARALMERÍA. Avda. Federico García Lorca

12:00 h > III Encuentro gastronómico "Saborea Almería en feria" + final del concurso de gastronomía para adultos. Plaza de las Velas.

12:20 a 13:50 h > MAS DE UNO ALMERIA “Especial Feria” con Mar Ramos y Juan Antonio Manzano. La Castilla (Plaza Manuel Perez García)

13:00 h > FERIA DEL MEDIODÍA. Ambigús en el Centro de Almería

19:00 h > Corrida de Toros mixta para los diestros: Alejandro Talavante y Pablo Aguado, y el rejoneador, Diego Ventura. Plaza de Toros

Conciertos:

19:00 h > SPICE MONKEYS FEST. Recinto de Conciertos del Recinto Ferial

22:00 h > Concierto de OCAL '¿Bailamos?'. Plaza de la Constitución.

22:00 h > Actuaciones de grupos musicales. Caseta Municipal en recinto ferial.