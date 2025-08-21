Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el sábado 23

FERIA DE ALMERÍA 2025

Hoy se inaugura la Feria del Mediodía, disfrutamos del segundo día del Cooltural y de la recreación histórica de “Los Coloraos”, entre otros eventos programados.

Almería |

Almería |

En el segundo día de la Feria de Almería, se estrena la Feria del mediodía en los ambigús instalados en el centro de la ciudad. Love of Lesbian actuaran en el recinto de conciertos del Recinto Ferial dentro del Cooltural, y la Plaza de la Constitución será el escenario de la recreación histórica de “Los Coloraos”.

Actividades deportivas y culturales:

09:00 h > Diana de Gigantes y Cabezudos. Casco antiguo y Quemadero

11:00 h > Recreación Histórica de la sentencia y fusilamiento de LOS COLORAOS (Museo del Realismo Español Contemporáneo – Murec)

12:00 h > III Encuentro Gastronómico Almeriense “Saborea Almería en Feria”. Plaza de las Velas

13:00 h > FERIA DEL MEDIODÍA. Ambigús en el Centro de Almería

20:00 h > XII Pregón de Cirugía Taurina “Al filo del asta y del tiempo. Crónica de la Cirugía Taurina”. Teatro Apolo

Conciertos:

11:30 h > COOLTURAL FEST – Escenario Playa

ANABEL LEE · DA NIEL SABATER · HEY KID · MATEO ERANA MELIFLUO · YA REA

18:00 h > COOLTURAL FEST – Recinto principal en el recinto ferial

LOVE OF LESBIAN - AMAIA · CAROLINA DURANTE · ELYELLA · MALDITA NEREA · POL 3.14 · SAMANTHA HUDSON · SILOÉ · VEINTIUNO

22:00 h > Actuaciones de grupos musicales. Caseta municipal del Recinto Ferial

