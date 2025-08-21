Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el miercoles 27

Llegamos al ecuador de la Feria con la novillada que arranca la feria taurina. Además, siguen las actividades en la calle, el Día del Niño en el Recinto Ferial y la Gala del IX Encuentro de indumentaria y folclore tradicional almeriense.

Actividades deportivas y culturales:

09:00 h > Diana de Gigantes y Cabezudos. Barrio Los Angeles

11:00 h > Juegos tradicionales infantiles. Parque Nicolas Salmerón

11:00 h > XXXIII Feria de Alfarería ALFARALMERÍA. Avda. Federico García Lorca

11:00 h > Magia en la calle. Lugar. Último tramo del Paseo de Almería.

12:00 h > CONCURSO de trajes de flamenco y traje corto. Teatro Apolo

12:00 h > Exposición en vivo de indumentaria y bailes almerienses. Ambigús del Mirador de la Rambla.

12:00 h > III Encuentro gastronómico "Saborea Almería en feria" + final del concurso de gastronomía para adultos. Plaza de las Velas.

12:20 a 13:50 h > MAS DE UNO ALMERIA “Especial Feria” con Mar Ramos y Juan Antonio Manzano. La Castilla (Plaza Manuel Perez García)

13:00 h > FERIA DEL MEDIODÍA. Ambigús en el Centro de Almería

17:00 h > II Concurso de baile por sevillanas. Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA)

19:00 h > GALA del IX Encuentro de Indumentaria y Folclore Tradicional Almeriense “Almería viste su historia en feria”. Plaza de la Constitución.

19:00 h > Novillada con picadores mixta para los novilleros: Sergio Sánchez, Julio Norte y el almeriense, Blas Marquez.. Plaza de Toros

Conciertos:

22:00 h > Actuaciones de grupos musicales. Caseta municipal del Recinto Ferial