FERIA DE ALMERÍA 2025

Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el miercoles 27

Comienza la feria taurina, Magia en la calle, Encuentro gastronómico, Dia del niño en el Recinto Ferial… y nuestro programa especial de feria ‘Mas de Uno Almería’ de la mano de Mar Ramos y Juan Antonio Manzano.

Onda Cero Almería

Almería |

Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el miercoles 27
Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el miercoles 27 | Onda Cero

Llegamos al ecuador de la Feria con la novillada que arranca la feria taurina. Además, siguen las actividades en la calle, el Día del Niño en el Recinto Ferial y la Gala del IX Encuentro de indumentaria y folclore tradicional almeriense.

Actividades deportivas y culturales:

09:00 h > Diana de Gigantes y Cabezudos. Barrio Los Angeles

11:00 h > Juegos tradicionales infantiles. Parque Nicolas Salmerón

11:00 h > XXXIII Feria de Alfarería ALFARALMERÍA. Avda. Federico García Lorca

11:00 h > Magia en la calle. Lugar. Último tramo del Paseo de Almería.

12:00 h > CONCURSO de trajes de flamenco y traje corto. Teatro Apolo

12:00 h > Exposición en vivo de indumentaria y bailes almerienses. Ambigús del Mirador de la Rambla.

12:00 h > III Encuentro gastronómico "Saborea Almería en feria" + final del concurso de gastronomía para adultos. Plaza de las Velas.

12:20 a 13:50 h > MAS DE UNO ALMERIA “Especial Feria” con Mar Ramos y Juan Antonio Manzano. La Castilla (Plaza Manuel Perez García)

13:00 h > FERIA DEL MEDIODÍA. Ambigús en el Centro de Almería

17:00 h > II Concurso de baile por sevillanas. Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA)

19:00 h > GALA del IX Encuentro de Indumentaria y Folclore Tradicional Almeriense “Almería viste su historia en feria”. Plaza de la Constitución.

19:00 h > Novillada con picadores mixta para los novilleros: Sergio Sánchez, Julio Norte y el almeriense, Blas Marquez.. Plaza de Toros

Conciertos:

22:00 h > Actuaciones de grupos musicales. Caseta municipal del Recinto Ferial

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer