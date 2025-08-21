Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el martes 26

Quinto día de Feria para disfrutarlo con el concurso de gastronomía, la feria de alfarería o la clase practica en la plaza de toros, junto con el resto de la oferta cultural y recreativa.

Actividades deportivas y culturales:

11:00 h > Juegos tradicionales infantiles. Parque Nicolas Salmerón

12:00 h > III Encuentro Gastronómico Almeriense “Saborea Almería en Feria”. Plaza de las Velas

12:00 h > Inauguración de la XXXIII Feria de Alfarería ALFARALMERÍA. Avda. Federico García Lorca

12:20 a 13:50 h > MAS DE UNO ALMERIA “Especial Feria” con Mar Ramos y Juan Antonio Manzano. La Castilla (Plaza Manuel Perez García)

13:00 h > FERIA DEL MEDIODÍA. Ambigús en el Centro de Almería

17:00 h > II Concurso de baile por sevillanas. Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA)

18:00 h > La Feria a tu ritmo (merienda y animación). Caseta Municipal

19:00 h > Clase práctica: 4 novillos de Salvador Gavira para los alumnos de la Escuela Municipal Taurina de Almería. Plaza de Toros.

19:00 a 22:00 h > Feria sin Ruido y con luces fijas para personas con hipersensibilidad auditiva y visual. Recinto ferial

Conciertos:

22:00 h > XL Festival Internacional de Folclore “Ciudad de Almería”. Plaza de la Constitución.

22:00 h > Actuaciones de grupos musicales. Caseta municipal del Recinto Ferial