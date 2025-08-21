FERIA DE ALMERÍA 2025

Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el jueves 28

Entrega del capote de paseo a Juan Ortega, Encuentro gastronómico, Gasolinera Fest en Recinto de Conciertos… y nuestro programa especial de feria ‘Mas de Uno Almería’ de la mano de Mar Ramos y Juan Antonio Manzano.

Onda Cero Almería

Almería |

Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el jueves 28

Jueves de Feria para disfrutar con la música del ‘Gasolinera Fest’, la primera corrida de toros de la Feria, la feria de Alfarería o el encuentro gastronómico.

Actividades deportivas y culturales:

11:00 h > Juegos tradicionales infantiles. Parque Nicolas Salmerón

11:00 h > XXXIII Feria de Alfarería ALFARALMERÍA. Avda. Federico García Lorca

11:00 h > Talleres familiares de cerámica. Avda. Federico García Lorca.

12:00 h > Entrega del Capote de Paseo al torero Juan Ortega. Salón Noble del Ayuntamiento de Almería

12:00 h > III Encuentro gastronómico "Saborea Almería en feria" + final del concurso de gastronomía para adultos. Plaza de las Velas.

12:30 h > CONCURSO de trajes de flamenco y traje corto. Teatro Apolo

12:20 a 13:50 h > MAS DE UNO ALMERIA “Especial Feria” con Mar Ramos y Juan Antonio Manzano. La Castilla (Plaza Manuel Perez García)

13:00 h > FERIA DEL MEDIODÍA. Ambigús en el Centro de Almería

19:00 h > Corrida de Toros para los diestros: Morante de la Pueba. Fortes y Juan Ortega. Plaza de Toros

Conciertos:

22:00 h > GASOLINERA FEST con Junco, Bordón 4, Los Calis, Juan de Los Chunguitos y Rubén Martín. Recinto de Conciertos del Recinto Ferial

22:00 h > Orgullo de Feria. Caseta municipal del Recinto Ferial

