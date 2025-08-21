Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el domingo 24

En el tercer día de la Feria de Almería, la música seguirá siendo la gran protagonista con el Cooltural Fest en sus dos recintos, también concierto de la Banda Municipal en la Plaza de la Consitución, sin olvidar el resto de la oferta cultural y recreativa.

Actividades deportivas y culturales:

09:00 h > Diana de Gigantes y Cabezudos. Barrio Alto y Avda. Santa Isabel

10:00 h > Exposición de motos antiguas y motos Ducati. Obelisco de la Rambla.

10:00 h > Conmemoracion de la festividad de los Martires de la Libertad (Los Coloraos”. Plaza de la Constitución.

12:00 h > III Encuentro Gastronómico Almeriense “Saborea Almería en Feria”. Plaza de las Velas

13:00 h > FERIA DEL MEDIODÍA. Ambigús en el Centro de Almería

14:00 h > XI Homenaje a la Mujer. Caseta Municipal.

20:30 h > XVIII Pregón deL Toro de Lidia. Claustro de la Catedral. Pregonero: D. Juan Vicente Rubio Sánchez

Conciertos:

12:30 h >COOLTURAL FEST – Escenario Playa

•ARENA POLAR · ARRECÍO · CARMESÍ · CASERO GANGAS · LOS PUNSETES

18:00 h > COOLTURAL FEST – Recinto principal en el recinto ferial

•CRYSTAL FIGHTERS · DUNCAN DHU · ALCALÁ NORTE · DON FLUOR & AMIGOS · DORIAN · JUDELINE · RAULE · RUSLANA · ZAHARA

22:00 h > Concierto extraordinario de feria de la Banda Municipal de Almería. Plaza de la constitución.

22:00 h > Actuaciones de grupos musicales. Caseta municipal del Recinto Ferial