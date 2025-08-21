Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el lunes 25

Cuarto día de Feria y para comenzar la semana llega la tradicional Batalla de Flores, el inicio del XL Festival Internacional de Folclore, la jornada sin ruido en el Recinto Ferial junto con el resto de la oferta cultural y recreativa.
Actividades deportivas y culturales:
11:00 h > Juegos tradicionales infantiles. Parque Nicolas Salmerón
12:00 h > III Encuentro Gastronómico Almeriense “Saborea Almería en Feria”. Plaza de las Velas
12:20 a 13:50 h > MAS DE UNO ALMERIA “Especial Feria” con Mar Ramos y Juan Antonio Manzano. La Castilla (Plaza Manuel Perez García)
13:00 h > FERIA DEL MEDIODÍA. Ambigús en el Centro de Almería
17:00 h > II Concurso de baile por sevillanas. Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA)
18:00 h > FLASHMOB "Bailamos por sevillanas". Calle Reyes Católicos.
19:00 a 22:00 h > Feria sin Ruido y con luces fijas para personas con hipersensibilidad auditiva y visual. Recinto ferial
19:30 h > BATALLA DE FLORES. Itinerario: Salida desde Anfiteatrode la Rambla, Avda. Federico García Lorca, Gregorio Marañón, Altamira, Doctor Carracido, Belén y llegada a Anfieteatro de la Rambla
21:00 h > XVII Homenaje a los mayores. Caseta Municipal
Conciertos:
22:00 h > XL Festival Internacional de Folclore “Ciudad de Almería”. Plaza de la Constitución.
22:00 h >Actuaciones de grupos musicales. Caseta municipal del Recinto Ferial