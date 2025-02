La familia de Mery convoca una manifestación para que su crimen sea considerado violencia de género

La familia de Mery, la mujer asesinada el pasado 30 de diciembre en Retamar (Almería), ha convocado una manifestación este sábado, 22 de febrero, para exigir que el crimen sea reconocido como violencia de género y que la condena del acusado no se reduzca a homicidio. La manifestación, que ha sido comunicada y autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Almería, comenzará a las 17,00 horas en el Anfiteatro de la Rambla y recorrerá la avenida Federico García Lorca hasta la Plaza de las Velas, donde concluirá a las 21,00 horas. Saray, hija de la víctima, ha explicado que la convocatoria busca "presionar al Gobierno" para que se reconozca que el asesinato de su madre "fue violencia de género", ya que "fue un hombre contra una mujer y sí mantenían una relación". Por ello, considera que "no sería justo que el día del juicio se le disminuyese la condena y quedara solo en homicidio".

El crimen ocurrió el 30 de diciembre de 2024, cuando un hombre de 28 años asfixió a la víctima con una cadena de perro dentro de su vehículo. Posteriormente, trasladó el cuerpo hasta un descampado en Retamar, donde intentó incinerarlo para ocultar el crimen, según revelaron fuentes policiales. Estos detalles salieron a la luz tras la confesión del presunto autor, quien inicialmente declaró ser testigo del suceso. El principal sospechoso fue detenido y puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, que decretó su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza el 1 de enero. Hasta la fecha, la familia señala que no ha recibido la autopsia ni información oficial sobre la investigación. "No nos han dado nada, no han dicho nada", lamenta Saray, quien insiste en que seguirán "metiendo presión hasta el último momento".

En cualquier caso no sería la primera movilización en memoria de Mery. Su madre ya organizó una concentración previa en la Plaza de la Misericordia para pedir "justicia y apoyo" para su hija.