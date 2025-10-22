La familia de Antonio Campos denuncia que se está vulnerando su privacidad e intimidad tras el homicidio

Es inminente que se levante el secreto de sumario sobre la muerte violenta de Antonio Campos, con un detenido hasta el momento acusado de ser el autor material de los hechos. Encarnación, portavoz de la familia, lamenta que desde hace días se esté sometiendo a un juicio paralelo la vida privada de su cuñado, generando un daño emocional y también de reputación sobre la figura del fallecido.

Un nuevo caso de revictimización para la familia, que tiene que salir al paso, incluso, de informaciones falsas. "Se han mezclado datos", asegura Encarni, cuestionando "el interés sobre las tendencias o inclinaciones sexuales de la víctima", con "especulaciones" que no determinan "la causa de la muerte, pero sí infligen un enorme daño a sus seres queridos, así como en la reputación de una persona muy querida por todos quienes le conocían".

El crimen de Antonio Campos ha causado una gran conmoción social en Berja y en todo el Poniente almeriense, pues era muy conocido por su labor como funcionario en el Ayuntamiento de El Ejido, además de su implicación como historiador y cofrade en la vida cultural y religiosa de su localidad. El pasado 28 de septiembre, el historiador Antonio Campos, natural de Berja y de 54 años, fue hallado sin vida dentro del maletero de su Volkswagen Passat blanco en la calle Mirasol de San Agustín, en El Ejido. El día de su desaparición tenía previsto viajar a Granada para asistir a la procesión de la Virgen de las Angustias junto a unos amigos.