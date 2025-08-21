Fallece un trabajador al caer desde seis metros en una obra en el centro de Almería

Un trabajador perdió la vida este miércoles tras caer desde una altura de unos seis metros mientras realizaba labores en un edificio en construcción en el centro de Almería, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía. El siniestro se produjo sobre las 18:00 horas en la calle Real, cuando un testigo alertó a los servicios de emergencia tras presenciar la caída del obrero.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que solo pudieron certificar el fallecimiento en el mismo punto del accidente. La Policía Nacional ha activado el protocolo judicial y, además, el 112 ha comunicado el suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para investigar las circunstancias del accidente.