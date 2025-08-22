Extinguido el incendio en el paraje El Pocico de Lubrín, que mantiene cortada la carretera A-1101

El dispositivo Infoca ha dado por extinguido el incendio declarado este jueves en el paraje El Pocico, en el término municipal de Lubrín (Almería). El fuego, detectado sobre las 18:30 horas, quedó sofocado a las 1:30 de la madrugada, aunque la carretera A-1101 permanece aún cortada al tráfico.

Para controlar las llamas, que afectaban a una zona próxima a cortijos y cultivos, se movilizaron dos helicópteros semipesados, siete grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, dos agentes de Medio Ambiente y un camión autobomba. En las labores también colaboraron los Bomberos de Levante.

Lubrín ya había sufrido otro incendio el pasado 24 de julio en el paraje Cortijo El Marchalico, que se dio por extinguido tras cuatro días de trabajos y un amplio despliegue que llegó a reunir hasta 16 aeronaves y 14 grupos de bomberos forestales, entre otros recursos del Infoca.