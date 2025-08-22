SUCESOS

Extinguido el incendio en el paraje El Pocico de Lubrín, que mantiene cortada la carretera A-1101

El fuego, declarado en la tarde del jueves, quedó sofocado de madrugada tras la intervención de medios aéreos y terrestres del Infoca. El municipio almeriense ya había registrado otro incendio forestal el pasado mes de julio.

Onda Cero Almería

Almería |

Bomberos forestales actuando en Lubrín (Almería).
Bomberos forestales actuando en Lubrín (Almería). | INFOCA

El dispositivo Infoca ha dado por extinguido el incendio declarado este jueves en el paraje El Pocico, en el término municipal de Lubrín (Almería). El fuego, detectado sobre las 18:30 horas, quedó sofocado a las 1:30 de la madrugada, aunque la carretera A-1101 permanece aún cortada al tráfico.

Para controlar las llamas, que afectaban a una zona próxima a cortijos y cultivos, se movilizaron dos helicópteros semipesados, siete grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, dos agentes de Medio Ambiente y un camión autobomba. En las labores también colaboraron los Bomberos de Levante.

Lubrín ya había sufrido otro incendio el pasado 24 de julio en el paraje Cortijo El Marchalico, que se dio por extinguido tras cuatro días de trabajos y un amplio despliegue que llegó a reunir hasta 16 aeronaves y 14 grupos de bomberos forestales, entre otros recursos del Infoca.

