Exigen frenar el aumento de la vivienda turística en la capital de Almería

El grupo municipal Podemos-IU-Verdes ha manifestado su inquietud ante los resultados del informe elaborado por el Ayuntamiento de Almería sobre la evolución de la vivienda turística en la ciudad, un documento que refleja el fuerte incremento que este tipo de alojamiento ha experimentado en los últimos años, muy por encima del registrado en otras localidades cercanas.

Alejandro Lorenzo, portavoz de la coalición en el Consistorio almeriense, señaló que estas cifras no les resultan sorprendentes: «llevamos dos años advirtiendo al equipo de gobierno de que esta situación se estaba produciendo, que Almería está repitiendo el patrón de ciudades donde el conflicto ya es evidente, como Málaga o Barcelona. Ahora el estudio confirma lo que veníamos denunciando».

El análisis sobre la vivienda turística en la capital, encargado por el propio Ayuntamiento, muestra que en los últimos cuatro años el número de este tipo de inmuebles se ha triplicado, llegando incluso a multiplicarse por cuatro en zonas como el Centro Histórico y el barrio del Zapillo. Además, el informe apunta a que la tendencia continuará al alza, impulsada por la futura llegada del AVE.

La proliferación de estas viviendas en otras urbes ya ha generado problemas de gran calado, como el encarecimiento del alquiler o la sustitución de los arrendamientos de larga duración por los turísticos, que resultan mucho más rentables para los propietarios. Estos procesos han provocado en ciudades como Málaga, Sevilla o Barcelona la expulsión progresiva de la población residente, incapaz de asumir los elevados precios de la vivienda.

«Desde Podemos-IU-Verdes seguiremos reclamando lo mismo que llevamos pidiendo desde hace más de dos años: detener ya el crecimiento de la vivienda turística, antes de que la situación se descontrole», recalcó Lorenzo. «En barrios como el Centro Histórico o el Zapillo ya se aprecia una pérdida de vivienda residencial, mientras los alojamientos turísticos crecen sin freno. Estos son los primeros signos de un problema que no podemos permitir. Y nosotros no vamos a mirar hacia otro lado», concluyó el portavoz.