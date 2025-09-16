"Estamos invirtiendo para colocar Almería a la vanguardia del transporte del siglo XXI"

Tras la reunión de seguimiento del soterramiento en la capital, el secretario de Estado de Transportes ha asegurado en Onda Cero que "seguirá los plazos previstos" y "estará terminado en octubre del año que viene" para una Alta Velocidad que "llegará en 2027 a Almería". José Antonio Santano ha confirmado que "todos las obras del Corredor Mediterráneo están terminados o en ejecución", para una inversión "récord en la provincia" que pondrá la provincia "a la vanguardia del transporte del siglo XXI".

Además, el secretario ha dejado abierta la posibilidad de "estudiar" un posible proyecto de cercanías con el Poniente almeriense, "si hay una propuesta seria y fundamentada también por la Junta de Andalucía", si bien esa conexión "ahora mismo no está encima de la mesa" y "podría entrañar dificultades" ante las condiciones singulares del terreno por el que pasaría el trazado.

Respecto a las obras viarias en Almería, Santano ha anunciado que "en 2026 saldrá el demandado proyecto del tercer carril en la autovía A-7" y ha recordado el desarrollo de otras actuaciones importantes por valor de más 300 millones de euros en carreteras, con acciones como la variante de Viator o la entrada directa desde la autovía al Puerto de la capital.

"Una inversión sin precedentes que demuestra que el Gobierno apuesta por corregir las necesidades que presenta Almería en materia de movilidad", ha destacado en su visita a la provincia el alto cargo del Ministerio de Transportes.