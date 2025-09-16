Entrevista al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano

"Estamos invirtiendo para colocar Almería a la vanguardia del transporte del siglo XXI"

Analizamos obras clave del futuro de las comunicaciones almerienses como la llegada de la Alta Velocidad o el soterramiento de las vías del tren en la capital, así como la llegada de futuros proyectos como el cercanías con el Poniente y el tercer carril de la autovía A-7 en Aguadulce

ondacero.es

Almería |

Tras la reunión de seguimiento del soterramiento en la capital, el secretario de Estado de Transportes ha asegurado en Onda Cero que "seguirá los plazos previstos" y "estará terminado en octubre del año que viene" para una Alta Velocidad que "llegará en 2027 a Almería". José Antonio Santano ha confirmado que "todos las obras del Corredor Mediterráneo están terminados o en ejecución", para una inversión "récord en la provincia" que pondrá la provincia "a la vanguardia del transporte del siglo XXI".

Además, el secretario ha dejado abierta la posibilidad de "estudiar" un posible proyecto de cercanías con el Poniente almeriense, "si hay una propuesta seria y fundamentada también por la Junta de Andalucía", si bien esa conexión "ahora mismo no está encima de la mesa" y "podría entrañar dificultades" ante las condiciones singulares del terreno por el que pasaría el trazado.

Respecto a las obras viarias en Almería, Santano ha anunciado que "en 2026 saldrá el demandado proyecto del tercer carril en la autovía A-7" y ha recordado el desarrollo de otras actuaciones importantes por valor de más 300 millones de euros en carreteras, con acciones como la variante de Viator o la entrada directa desde la autovía al Puerto de la capital.

"Una inversión sin precedentes que demuestra que el Gobierno apuesta por corregir las necesidades que presenta Almería en materia de movilidad", ha destacado en su visita a la provincia el alto cargo del Ministerio de Transportes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer