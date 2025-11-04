ESPACIO DE TURISMO

Espantapájaros 'atraepersonas'

Bacares es de los escasísimos pueblos de España que celebran a estos espantajos ya casi desaparecidos de nuestros campos

Onda Cero Almería

Almería |

Casi 40 de estos muñecos dan vida y colorido durante el otoño a las calles bacareñas como atractivo turistico que sumar a su altitud, paisaje, nieves cuando toquen y gastronomía.

Estarán expuestos hasta el puente de la Inmaculada.

Desde el ayuntamiento están estudiando intentar conseguir que este acontecimiento entre en el Libro Guinness de los Récords.

Además, arranca la World Travel Market, Moros y Cristianos en Olula de Castro, San Diego en Cuevas del Almanzora,...

De lunes a viernes a las 12,50 h el turismo entra, con Pepe Ballesteros

