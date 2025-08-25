El espacio gastronómico de la Feria de Almería en la Plaza de las Velas, nuevo punto de encuentro para amantes de la buena cocina

Desde el pasado sábado la Plaza de las Velas, al final de la Rambla, se ha convertido en punto de encuentro para los amantes de la cocina con el tercer encuentro de gastronomía almeriense “¡Saborea Almería en Feria!” con ponencias y degustaciones a partir de las 12.00h., hasta el 30 de agosto. Entre ellas, show cooking con varios chefs de la provincia, ponencia con el chef Raúl Sillero (de El Celler de Can Roca), el 29º Concurso de Gastronomía Almeriense (días 26 y 27), el Concurso de Gastronomía Infantil “Mini Chef” y el Día de la Gamba Roja de Almería (día 30). Participarán prestigiosos chef tanto de la Asociación Almería Gatronómica como de otras provincias.

Hoy lunes estarán los chefs Juan Ramón Sánchez; y Belén Ibáñez, de Restaurante Errante. Y el martes, 26 de agosto, se realizará la preselección del tradicional concurso gastronómico de la feria, que coincidirá con la presencia de la asociación Cofradía del Tomate.

El miércoles, será la final del concurso con una ponencia de primer nivel, “El arte de reinterpretar sabores icónicos de Can Roca”, del chef gerundense Raúl Sillero, quien ha conquistado una Estrella Michelín y dos Soles Repsol en el Restaurante Espirit Roca, a las13:00h.

En la recta final, Carlos Salinas, de Obrador Las Pitas, y Bosco Benítez, presentador de Tierra de Sabores en Canal Sur y Chef de La Cochera del Abuelo de Sevilla, nos acompañarán el jueves. El viernes, 29 de agosto, le tocará el turno a Noelia Carrión y Juan Manuel Domínguez. Y el sábado 30 de agosto, se celebrará el concurso infantil “Mini Chef” en el que estará Marifé Montoya, y se finalizará con el Día de la Gamba Roja con el chef Rafa Rodríguez.

Cabe destacar que, de cada plato presentado en estas exhibiciones, se realizará una degustación entre el público que cada mañana compartirá esta experiencia.

Uno de los momentos más esperados del Encuentro Gastronómico será la intervención del chef Raúl Sillero, distinguido con una Estrella Michelín y dos Soles Repsol en el Restaurante Espirit Roca de Girona.

Será el miércoles 27 de agosto, a las 13:00 horas, Sillero ofrecerá la ponencia “El arte de reinterpretar sabores icónicos de Can Roca”, invitará al público a un viaje sensorial que une tradición y vanguardia, consolidando a Almería como epicentro de la gastronomía en estas fechas.

El Espacio Gastronómico del Paseo está coordinado por el Área de Comercio, Empleo, Emprendimiento y Juventud del Ayuntamiento de Almería, con el patrocinio y colaboración de Diputación Provincial, Sabores Almería, Almería Gastronómica, Eco Selectos, Cepa Bosquet, Hogar Hotel Hoalve, Casa Rafael, Mediterránea de Alimentación, Desuflí La Almazara de Canjáyar, Sociedad Cooperativa Los Filabres, Coprohnijar y Estrella Levante.