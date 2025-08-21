Endesa activa un plan especial con más de 30 técnicos para garantizar el suministro eléctrico durante la Feria de Almería

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha puesto en marcha un año más su plan especial de contingencia para asegurar el correcto suministro eléctrico durante la Feria de Almería, que se celebra desde este viernes y hasta el 30 de agosto. El dispositivo, que se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento, cuenta con más de 30 profesionales y se activa tras una fase previa de carácter preventivo en la que se han revisado las subestaciones de Andarax y Torrecárdenas, responsables de abastecer al recinto ferial.

Técnicos especializados han realizado mediciones termográficas e inspecciones en las líneas de alta y media tensión con el objetivo de garantizar la calidad del servicio eléctrico durante las fiestas. A partir del inicio de la feria, un equipo de 30 técnicos llevará a cabo el control y seguimiento diario de las instalaciones. El plan contempla un protocolo de actuación que asegura una respuesta “rápida y eficiente” frente a cualquier incidencia.

El personal de Endesa permanecerá de guardia las 24 horas y en permanente coordinación con los organismos de Protección Civil del Ayuntamiento de Almería para garantizar la normalidad durante el evento.