Empieza a caminar la web turismolevantealmeriense.es

La nueva web turismolevantealmeriense.es se presenta en el marco de Fitur como una herramienta para la promoción de los 14 municipios de la comarca (Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Huércal-Overa, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Taberno, Turre y Vera).

Propuestas litorales e interiores en un solo clik donde encontrar playas secretas, rincones con historia o experiencias que no aparecen en los mapas.

Precisamente, en febrero tendrá lugar uno de los acontecimientos más importante en años en la zona: la Beatificación del Cura Valera en Huércal Overa.

Un evento para el que se esperan centenares de visitas de viajeros de fe.

Además, Baeza recoge el distintivo oficial de Destino de Turismo Inteligente, Vicente García Egea sigue insistiendo en la necesidad de una oferta conjunta marítimo-rural en la provincia,...

