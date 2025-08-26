Los embalses de Almería caen por debajo del 9% de su capacidad al final del verano

Los embalses de Cuevas del Almanzora y Benínar, en la provincia de Almería, se encuentran ya en una situación crítica al almacenar en conjunto solo 19,64 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un 8,9% de su capacidad total, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Red Hidrosur.

El embalse de Benínar cuenta con 8,5 hectómetros cúbicos (13,5% de llenado), mientras que el de Cuevas del Almanzora apenas llega a 11,14 hectómetros (7% de su volumen máximo). En la última semana el volumen embalsado ha descendido en 0,43 hectómetros cúbicos, una caída repartida de forma similar entre ambas presas.

Pese a la situación, el balance respecto al año pasado es ligeramente positivo: en agosto de 2024 los embalses almerienses sumaban 18,59 hectómetros, un hectómetro menos que ahora. El embalse de Benínar ha mejorado en 2,8 hectómetros cúbicos respecto a hace un año, mientras que Cuevas del Almanzora ha perdido 1,7.

El factor que ha permitido mantener las reservas ha sido el incremento de las precipitaciones. En Benínar se han registrado 294,4 litros/m² en lo que va de año hidrológico frente a los 227,8 del ejercicio anterior; y en Cuevas del Almanzora, las lluvias han sido muy superiores, con 267,8 litros/m², frente a los escasos 39,5 de hace un año.