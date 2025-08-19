La EMA insta a no bajar la guardia

El consejero de la Presidencia ha señalado que la Junta está impulsando el refuerzo de la vigilancia en zonas rurales para minimizar riesgos.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha instado “a mantener la precaución y a no bajar la guardia para seguir protegiendo el monte andaluz y sus pueblos, aunque bajen las temperaturas a partir del martes 19 de agosto porque el riesgo de incendios sigue siendo extremo”.

Este llamamiento coincide con la celebración ayer del Día Mundial de la Prevención de Incendios en el que Antonio Sanz ha señalado que desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se recuerda que “aunque termine la ola de calor el riesgo de incendio se mantiene extremo”. Desde la Agencia se ha señalado que el desplazamiento del anticiclón de las Azores traerá consigo un aumento de la intensidad del viento, especialmente en las provincias de Huelva y Málaga, lo que exige una especial atención, prudencia y vigilancia para evitar que se inicien incendios que serían muy difíciles de extinguir.

El consejero de la Presidencia ha destacado: “Después de varios meses de altas temperaturas y sin precipitaciones hemos sufrido una larguísima ola de calor de 16 días seguidos que ha producido un estrés hídrico extremo en la vegetación de nuestros montes y masas forestales, lo que la hace aún más inflamable. No podemos olvidar tampoco que este año las intensas lluvias de otoño e invierno han hecho que en nuestros montes haya mucha más masa forestal que ahora está muy seca y, hasta que llueva, mantendrá una altísima inflamabilidad”.

La EMA tiene al operativo INFOCA, al 112 y a Protección Civil muy pendientes de la situación, alerta y a pleno rendimiento para extremar las medidas de prevención, vigilancia y respuesta. Se está haciendo un llamamiento también a los municipios para que en el ámbito de sus competencias establezcan las medidas necesarias para prevenir riesgos e incrementar las medidas de seguridad entre las que se cuentan la limitación del tránsito por terrenos forestales y de influencia forestal en base a la normativa aplicable para estos casos.