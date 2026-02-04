El Ejido muestra la fortaleza y sostenibilidad agrícola de sus empresas en Berlín

El Ayuntamiento de El Ejido ha querido apoyar un año más en la feria Fruit Logística el músculo y la fortaleza ejidense en la producción y la distribución hortofrutícola mundial. La localidad del Poniente está muy presente en Berlín con las numerosas empresas de comercialización y vinculadas a un sector que acuden a esta cita donde muestran la excelencia de sus productos y servicios.

En su visita a la feria, el alcalde ejidense Francisco Góngora ha destacado "el carácter emprendedor de los trabajadores" y el peso hortofrutícola del municipio que alberga "las principales sedes" en España "de empresas punteras internacionalmente", "referentes en investigación y desarrollo de soluciones" agrícolas. La inteligencia artificial, la digitalización, la sensorización y la robotización aplicada al campo son algunos de esos potenciales, además de "una excelente producción, fruto de innovación y sostenibilidad" y "garantía de seguridad alimentaria", ha destacado el regidor almeriense. En un momento donde es "especialmente importante estar con un sector económico fundamental" que se "enfrenta a numerosos retos de futuro", desde el consistorio se ha prometido "apoyar los intereses de nuestros agricultores" y "seguir trabajando porque se culminen los proyectos hídricos pendientes", ha manifestado Góngora

El Ejido es un referente indiscutible de la agricultura a nivel mundial y por este motivo en los últimos años se ha configurado también como la capital mundial de la divulgación y del conocimiento de la agricultura. Así, ha acogido la celebración de foros, congresos o jornadas que cuentan con la presencia de especialistas, técnicos o académicos en la materia llegados de todo el mundo. En esta línea, desde mayo de 2025, el municipio se ha convertido en sede del importante nodo de emprendimiento digital Agrotech con casi una treintena de proyectos innovadores vinculados a sectores.