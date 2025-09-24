Dos detenidos acusados de robar en una vivienda en Roquetas de Mar

Dos hombres de 21 y 28 años han sido arrestados por su presunta implicación en un robo cometido en una vivienda de Roquetas de Mar mientras los residentes dormían. Durante el asalto sustrajeron varias tarjetas bancarias y las llaves de al menos dos coches, que fueron sacados del garaje.

Las detenciones se llevaron a cabo la semana pasada, aunque los hechos ocurrieron casi un año antes, concretamente en la madrugada del 2 de octubre de 2024, cuando se produjo la intrusión en la vivienda, según indicó la Comandancia.

Los individuos intentaron utilizar las tarjetas robadas para efectuar compras en distintos establecimientos pocas horas después, pero no consiguieron realizar los cargos porque el sistema de seguridad bancario bloqueó las operaciones.

El afectado denunció además la sustracción de dos vehículos de su propiedad, cuyo garaje contaba con cámaras que grabaron el rostro de los supuestos ladrones. Uno de los coches fue localizado ese mismo día y el otro apareció tres días más tarde, tras ser abandonado cuando los ocupantes huyeron en un control policial.

Tras meses de indagaciones, los agentes consiguieron identificar a los sospechosos y detenerlos como presuntos responsables de un robo con fuerza en vivienda, dos robos de vehículos y cuatro delitos de estafa en grado de tentativa. Ambos fueron puestos a disposición judicial en Roquetas de Mar.