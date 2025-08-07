Donan al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora un plano minero del siglo XIX impreso en un pañuelo de seda

La familia Rojo Tudela Campoy ha entregado al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora un plano litográfico del siglo XIX que representa las concesiones mineras de la Sierra Almagrera, impreso sobre un pañuelo de seda.

En la parte superior del tejido se encuentran dos perfiles topográficos de la Sierra Almagrera, uno desde el mar y otro desde tierra firme, siendo estas las ilustraciones más antiguas conocidas del macizo y de instalaciones cercanas como la fundición Carmelita y la torre artillada de Villaricos.

El alcalde, Antonio Fernández, junto con la edil de Cultura, Turismo y Patrimonio, Juana Haro, expresaron su gratitud por la entrega de esta rara pieza. María del Carmen Rojo explicó que fue hallada cuidadosamente guardada entre pertenencias de su padre.

Al mostrar el pañuelo, sin saber aún su importancia, al director del Museo Antonio Manuel Campoy, Antonio Llaguno, este reconoció su posible valor histórico y consultó con el cronista local Enrique Fernández para confirmarlo.

Este plano pasará a exhibirse públicamente en la recién renovada Sala Rosa, situada en la antigua casa de Torcuato Soler Bolea, una residencia burguesa que ejemplifica el auge económico vinculado a la minería del siglo XIX.

Dicha sala incluirá una exposición permanente con paneles explicativos sobre la historia, el crecimiento y el legado de la burguesía minera que prosperó gracias a la extracción de plata y plomo en la zona.

Según el cronista Enrique Fernández Bolea, durante aquella época era común obsequiar a figuras destacadas con pañuelos de seda impresos con litografías como gesto de cortesía, especialmente entre empresarios vinculados al sector minero.

Este ejemplar conserva un valor especial debido a su excelente estado de conservación, algo poco habitual al tratarse de un material tan frágil como la seda, lo que hace pensar que pocos han perdurado.

La litografía original data de 1842 y fue encargada por el industrial malagueño Manuel Agustín Heredia, quien había identificado la riqueza mineral de la zona. Fue elaborada por los ingenieros José María y Juan Lorenzo de Madariaga, también de Málaga.

El plano detalla las concesiones mineras de barrancos como Hospital de Tierra, Jaroso o Chaparral, indicando los pozos, bocaminas y direcciones de los filones de plata, así como los nombres antiguos de cada explotación.

Según Fernández, es probable que el ingeniero francés Pernollet se refiriera a este plano en su informe de 1845, ya que mencionaba haber visto un único ejemplar impreso en seda, como el ahora donado.

También se ha planteado que, aunque solo se han localizado dos copias idénticas, es posible que existiera una tirada más amplia encargada por Heredia para regalar a sus inversores como muestra de prestigio empresarial.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que el empresario mantuvo relaciones comerciales con los dueños de estas minas durante los años 40 del siglo XIX, por lo que este pañuelo pudo ser parte de una estrategia de promoción exclusiva.

Además, existe una versión en papel del mismo plano, sin ilustraciones, que lleva por título: "Sierra Almagrera. Plano de las pertenencias de minas del Jaroso y sus colindantes por Don José María y Don Juan Lorenzo de Madariaga. 1842", del que se conservan pocos ejemplares privados.

Junto a este pañuelo histórico, la familia también ha donado otro plano titulado 'Plano de las minas de Herrerías. Término de la villa de Cuevas. Provincia de Almería', que será conservado y expuesto por el consistorio.

Este documento, elaborado a mano sobre papel y con dimensiones de 49x59 cm, representa con claridad la distribución de las concesiones mineras en el coto de Herrerías, que junto con Almagrera formaban el núcleo del antiguo distrito minero.

El plano proporciona información detallada sobre la superficie de cada explotación, los límites de las concesiones y los nombres registrados de cada una, gracias a una escala de medición oficial incluida en el trazado.