La Diputación de Almería refuerza la promoción turística del interior provincial

La Diputación Provincial de Almería ha puesto en marcha una nueva y ambiciosa acción promocional para reforzar la marca turística ‘Costa de Almería’, centrando el protagonismo en el interior de la provincia. La campaña pretende mostrar la calidad y diversidad de su oferta turística a través de una amplia difusión en medios de comunicación y soportes publicitarios, tanto en España como en varios países europeos con un alto interés por el destino almeriense.

La iniciativa contará con presencia en medios nacionales, autonómicos y provinciales de todo tipo, desde radio y prensa escrita hasta televisión, plataformas digitales y redes sociales. A través de reportajes, artículos y recomendaciones, se destacará el atractivo del interior almeriense como un lugar ideal para viajar en esta época del año, bajo el lema ‘Almería y ya estaría’, que busca despertar el interés de nuevos visitantes.

Además de su impacto en los medios, la campaña tendrá una fuerte visibilidad internacional gracias a la colaboración con Turismo Andaluz. La imagen de ‘Costa de Almería’ se difundirá mediante publicidad exterior en Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, mercados estratégicos por su creciente conexión turística con la provincia.

En concreto, la promoción se proyectará en decenas de pantallas digitales ubicadas en puntos clave del transporte público europeo. Entre ellos destacan estaciones de tren en Bruselas, estaciones de metro en Rotterdam y la estación central de Luxemburgo, espacios de gran tránsito que permitirán llegar a miles de potenciales viajeros cada día.

La diputada de Turismo, María José Herrada, ha subrayado que esta estrategia permite conectar de forma directa con el perfil de visitante interesado en descubrir Almería. Según ha señalado, la campaña refuerza la imagen de excelencia del destino y pone en valor la riqueza del interior provincial, desde sus pequeños pueblos llenos de historia y tradiciones hasta su gastronomía y sus paisajes naturales únicos.

Por último, Herrada ha resaltado la importancia de los mercados a los que se dirige esta acción, combinando el peso del turismo nacional con el potencial de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Estos países se consolidan como emisores clave gracias a las buenas conexiones aéreas con el Aeropuerto de Almería y a unos datos de viajeros que confirman su fidelidad y crecimiento, situándolos entre los principales apoyos del turismo internacional en la provincia.