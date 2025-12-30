SUCESOS

Detenidos dos sospechosos del apuñalamiento y robo violento en Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar

La Guardia Civil arresta a los presuntos autores del ataque ocurrido en septiembre y refuerza la presión policial en el barrio con más de 450 actuaciones, 40 detenidos y una operación contra el cultivo de marihuana

Onda Cero Almería

Almería |

La Guardia Civil ha detenido a los dos presuntos autores del robo con violencia sufrido por un hombre el pasado mes de septiembre en el barrio de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería), donde fue apuñalado y abandonado en plena calle.

En una nota, la Comandancia ha señalado que los supuestos autores hirieron de gravedad a la víctima con un arma blanca "de grandes dimensiones" antes de abandonar la zona el pasado 28 de septiembre.

A uno de los responsables les constaba numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas y violencia de género, además de tres requisitorias judiciales, dos de ellas de búsqueda y detención.

Según ha explicado la Guardia Civil, durante el último mes se han efectuado más de 450 actuaciones en este barrio, con la comisión de 50 delitos y más de 40 detenidos.

Entre las actuaciones consta una operación contra el cultivo de marihuana con la intervención de más de 350 plantas y la neutralización 130 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico. También se han llevado a cabo más de 150 controles, verificaciones e identificaciones, con más de un centenar de infracciones administrativas.

