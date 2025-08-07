Detenidos dos hombres en Adra y El Ejido con más de 10.000 litros de gasolina sin medidas de seguridad

Dos hombres de 28 y 30 años han sido arrestados en los municipios almerienses de Adra y El Ejido como presuntos responsables de un delito contra la seguridad colectiva, tras ser descubiertos con más de 10.000 litros de gasolina almacenados sin cumplir las medidas mínimas de protección.

El carburante, guardado en garrafas, estaba expuesto a temperaturas superiores a los 40 grados, lo que representaba un serio riesgo de explosión, con un potencial similar al de 90 kilos de dinamita, según ha informado la Guardia Civil.

Estas operaciones se enmarcan dentro de un plan más amplio contra el narcotráfico y otras actividades ilegales en la costa de Almería. En El Ejido, los agentes localizaron una furgoneta aparcada en la vía pública con 400 litros de gasolina en su interior, distribuidos en garrafas.

Dicho vehículo no cumplía con los requisitos de seguridad exigidos para transportar sustancias peligrosas, y por tanto, suponía un riesgo significativo tanto para los ciudadanos como para el entorno.

Por este motivo, el conductor fue propuesto para sanción por varias infracciones administrativas relacionadas con el transporte y almacenamiento inadecuado de material inflamable en espacio urbano, aumentando el peligro de incendios o explosiones.

En una segunda intervención, realizada la madrugada del miércoles en las afueras de Adra, se detectó un punto oculto de almacenamiento y distribución utilizado para abastecer por vía marítima a embarcaciones ilegales de alta velocidad. Allí se incautaron más de 10.000 litros de combustible y cuatro lanchas semirrígidas equipadas con motores.

Este sistema, basado en la recogida en pequeñas cantidades de gasolina en estaciones de servicio y su transporte mediante vehículos no autorizados hasta depósitos clandestinos, es característico de redes criminales organizadas.

Aunque las intervenciones se han desarrollado desde distintos frentes —policial, administrativo y judicial—, todas ellas están conectadas por su vínculo con estructuras delictivas especializadas.

Según la investigación, los implicados en esta cadena de suministro —desde la compra de gasolina hasta su entrega final— conocían perfectamente el fin último de la operación: proveer de combustible a mafias dedicadas al tráfico de personas, drogas y otras actividades delictivas.

Las diligencias por el presunto delito de riesgo para la seguridad colectiva continúan en curso, mientras se recaban informes técnicos para valorar el alcance del peligro, sin descartar que los dos arrestados estén relacionados con otros delitos.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para seguir tirando del hilo y esclarecer si hay más personas involucradas en esta trama.