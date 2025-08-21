Detenido en Roquetas de Mar tras agredir a dos guardias civiles cuando merodeaba por la casa de su exmujer

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre acusado de agredir a dos agentes cuando trataban de arrestarlo en las inmediaciones del domicilio de su exmujer, por donde llevaba varios días merodeando en actitud sospechosa, según han informado fuentes de la investigación.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades al observar cómo el sospechoso rondaba la zona y se asomaba por las ventanas de los bajos del edificio desde las zonas comunes, lo que generó alarma entre los residentes y temor en su expareja, que reside en el inmueble. Los agentes localizaron al hombre en las cercanías del bloque, pero este intentó huir al ser identificado. Tras interceptarlo, se revolvió de manera violenta contra los guardias civiles, agrediendo a ambos y llegando a morder a uno de ellos en la mano izquierda.

El comportamiento agresivo se mantuvo incluso durante el traslado a dependencias policiales, donde se le intervino una bolsa con una pequeña cantidad de cocaína. El detenido ha pasado junto con las diligencias al juzgado de guardia de Roquetas de Mar.