ASESINATO EN EL EJIDO

El detenido por la muerte de Antonio Campos pasará a disposición judicial en las próximas horas

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, declara que se ha decretado el secreto de sumario en las actuaciones

Un detenido por el homicidio de Antonio Campos

Onda Cero Almería

Almería |

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha confirmado la detención de una persona por la muerte de Antonio Campos, el funcionario del ayuntamiento de El Ejido cuyo cuerpo sin vida fue hallado con evidentes signos de violencia y maniatado en el maletero de su coche a principios de esta semana.

En declaraciones a los medios durante la celebración del 'Día de la Policía Nacional', Martín se ha limitado a informar de la detención de una persona de la que dice "se determinará el grado de participación". Sin embargo, no ha querido confirmar detalles sobre la identidad del presunto autor de los hechos. Sí ha comentado que las cámaras de vigilancia y "otros elementos" han ayudado a la detención de la persona. En esta línea, ha destacado "la importante labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad" y espera que en breve este crimen y todas las circunstancias que lo rodean se esclarezcan lo antes posible.

