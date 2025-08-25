Detenido un joven en Pulpí acusado de asaltar una vivienda y agredir sexualmente a una mujer

La Policía Local de Pulpí ha detenido a un joven acusado de asaltar una vivienda y agredir sexualmente a una mujer durante la madrugada del pasado 11 de agosto. La detención se produjo tras una persecución policial.

Según ha informado el cuerpo en sus redes sociales, los hechos ocurrieron en torno a la 1:40 horas, cuando un conductor alertó a una patrulla de que un hombre había entrado en su domicilio y había agredido sexualmente a su pareja. El denunciante señaló que había visto huir al sospechoso y que trató de seguirlo, aunque finalmente le perdió la pista. No obstante, facilitó a los agentes una descripción del individuo.

Con esta información, la Policía Local inició una búsqueda por la zona. Poco después, una llamada alertó a los agentes de que el presunto agresor se encontraba oculto en otra vivienda, donde fue localizado.

Durante su detención, el joven mostró una actitud hostil e intentó arrebatar la defensa personal a uno de los agentes, según ha detallado la Policía. Finalmente, fue reducido, esposado y arrestado como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y agresión sexual.

El detenido fue trasladado junto con las diligencias a la Guardia Civil, que se encargará de ponerlo a disposición judicial.