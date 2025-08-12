Detenido un joven por pedir imágenes sexuales a menores a través de videojuegos y redes sociales

La Policía Nacional en Almería ha detenido a un joven de 21 años por solicitar imágenes sexuales a menores a través de videojuegos y redes sociales como presunto autor de varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores. El detenido contactaba con niños en diversas pistas deportivas de la capital y, tras obtener su confianza, continuaba la comunicación a través del chat de videoconsolas así como por WhatsApp, a través de los cuales les solicitaba fotografías de carácter sexual.

la Policía Nacional ha explicado que la investigación se inició a mediados del mes de julio, cuando la madre de un menor de 12 años se personó en la Comisaría Provincial de Almería y denunció que había observado una conversación en el teléfono de su hijo en la que un individuo desconocido le pedía imágenes íntimas. El juzgado que instruye la causa ha decretado orden de alejamiento de la víctima y la prohibición de acudir al complejo deportivo donde contactaba con los menores.

El menor explicó que había conocido al joven unos días antes en unas pistas deportivas, donde le solicitó su nombre de usuario en el videojuego Fortnite. A partir de ese momento, comenzaron a comunicarse a través de la PS5 y la plataforma WhatsApp. En el transcurso de estas conversaciones, el investigado envió al menor fotografías de contenido sexual y le presionó para que hiciera lo mismo. Para lograrlo, ofrecía regalos virtuales y lo amenazaba con bloquear su perfil en el juego si no accedía a sus peticiones.

La Brigada Provincial de Policía Judicial asumió la investigación y tras el volcado del contenido del teléfono móvil facilitado por la denunciante, se logró recuperar parte de la conversación eliminada y se confirmó el intercambio de imágenes. Además, se identificó a otro menor de 12 años que también había sido contactado por el mismo individuo con idéntico propósito. Las diligencias permitieron constatar que el investigado frecuentaba habitualmente el complejo deportivo donde sucedieron los hechos e incluso llegó a formar parte del cuerpo técnico de un equipo infantil.

Una vez plenamente identificado, se localizó su domicilio y con autorización del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería en funciones de guardia, se practicó una entrada y registro. La intervención se desarrolló con apoyo operativo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, procediéndose a la detención del investigado sin que se registraran incidencias.

Durante el registro se intervinieron cuatro teléfonos móviles y una consola PlayStation 5. El análisis preliminar de los dispositivos permitió comprobar que desde uno de los terminales se habían mantenido conversaciones con menores y se hallaron imágenes de pornografía infantil explícita. Asimismo, el análisis del chat de la PS5 reveló múltiples conversaciones iniciadas con usuarios de entre 10 y 14 años, a quienes el detenido preguntaba su edad real simulando ser también menor, y les proponía continuar la conversación en otras plataformas de mensajería.