Detenido en Huércal-Overa por robar dos veces en la casa de un anciano de 74 años

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha arrestado en Huércal-Overa a un hombre acusado de cometer dos robos con fuerza en una vivienda habitada. Ambos asaltos se produjeron en el mismo domicilio y tuvieron como víctima a un vecino de 74 años.

El más reciente tuvo lugar en la madrugada del 5 de diciembre de 2025. Según la investigación, el sospechoso logró acceder a la casa tras superar un muro de unos dos metros y medio de altura y entrar posteriormente por la puerta de la cocina. Una vez dentro, se apoderó de varios objetos, entre ellos una tarjeta bancaria con la que realizó cuatro reintegros en un cajero automático del municipio, obteniendo un total de 600 euros.

Las pesquisas revelaron que no era la primera vez que actuaba en ese inmueble. El pasado 2 de mayo de 2025 ya había cometido un robo de similares características en la misma vivienda y contra la misma persona. Por aquellos hechos fue detenido, pasó a disposición judicial y se le impuso una orden de alejamiento respecto al perjudicado.

En esta ocasión, agentes del Puesto Principal de Huércal-Overa procedieron nuevamente a su detención. Tras comparecer ante la autoridad judicial, y teniendo en cuenta la reincidencia, sus antecedentes por delitos contra el patrimonio y el incumplimiento de la orden de alejamiento, se decretó su ingreso inmediato en prisión.

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de no poner en peligro la integridad física por proteger bienes materiales. Ante cualquier situación similar, se recomienda mantener la calma y avisar de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través del 062, la aplicación AlertCops, el 112 o los canales disponibles en la página web oficial del cuerpo.