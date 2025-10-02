ASESINATO EN EL EJIDO

Un detenido por el homicidio de Antonio Campos

La Guardia Civil confirma que la detención tuvo lugar en la tarde de ayer

Analizan las cámaras y testigos en busca de pistas sobre el crimen de Antonio Campos

Encuentran en El Ejido, con signos de violencia, el cadáver de un hombre desaparecido en Berja

Onda Cero Almería

Almería |

Un agente de Guardia Civil junto a un coche en Almería.
Un agente de Guardia Civil junto a un coche en Almería. | Guardia Civil

La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 23 años, señalado como uno de los implicados en la muerte de Antonio Campos, un vecino de Berja de 54 años, cuyo cadáver con claros indicios de agresión fue localizado atado en el maletero de su propio coche, estacionado en las inmediaciones de una compañía agrícola de San Agustín, en El Ejido, durante la madrugada del pasado lunes.

Fuentes de la investigación han confirmado la detención del individuo, de nacionalidad marroquí, tras las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que en los últimos días ha trabajado intensamente en reconstruir lo ocurrido desde la desaparición del empleado público, visto por última vez poco después de las 21:00 horas del sábado anterior, momento en que se marchó.

(Habrá ampliación)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer