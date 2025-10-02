Un detenido por el homicidio de Antonio Campos

La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 23 años, señalado como uno de los implicados en la muerte de Antonio Campos, un vecino de Berja de 54 años, cuyo cadáver con claros indicios de agresión fue localizado atado en el maletero de su propio coche, estacionado en las inmediaciones de una compañía agrícola de San Agustín, en El Ejido, durante la madrugada del pasado lunes.

Fuentes de la investigación han confirmado la detención del individuo, de nacionalidad marroquí, tras las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que en los últimos días ha trabajado intensamente en reconstruir lo ocurrido desde la desaparición del empleado público, visto por última vez poco después de las 21:00 horas del sábado anterior, momento en que se marchó.

