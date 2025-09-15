Detenido el conductor del atropello mortal de El Ejido tras dar positivo en alcohol

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un conductor que el pasado sábado atropelló en la Avenida Oasis de la localidad a un peatón de 79 años de edad, que falleció posteriormente en el hospital. El arrestado ha dado positivo en el test de alcohol.

Fuentes municipales han confirmado el arresto el mismo sábado del conductor, quien a lo largo de este lunes será puesto a disposición judicial del instructor de guardia.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 11,37 horas cuando varios particulares alertaron al servicio unificado de emergencias 112 Andalucía del atropello que tuvo lugar en la principal vía del barrio de Santo Domingo, a la altura de una entidad bancaria.

Así, se dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y efectivos sanitarios, que trasladaron al herido hasta el Hospital Universitario Poniente donde, tras su ingreso, no pudo sobreponerse a sus heridas y finalmente falleció al día siguiente.