Detenido tras apuñalar presuntamente a su compañero de piso en Vera

La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre acusado de apuñalar a su compañero de piso en una céntrica vivienda de la localidad almeriense de Vera (Almería), de modo que la víctima tuvo que ser evacuada para ser atendida de las heridas sufridas. El detenido está investigado por un delito de lesiones ante los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana de este martes, donde los hombres habrían mantenido una discusión que desembocó en la agresión.

En declaraciones a los medios, el subdelegado de Gobierno, José María Martín, ha señalado la "gravedad" de dichas lesiones, de modo que tras la llegada de la víctima al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa, y que después, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de Granada. Según añade, "la presunta autora de esa agresión fue detenida por Guardia Civil y está puesta a disposición judicial".